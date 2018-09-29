المصارف المحلية ترفع رصيدها من السندات الحكومية إلى 290.6 مليار ريال

رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 290.56 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2018، مقابل 286.45 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2018 الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.4 في المائة بما يعادل 4.11 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يعد هذا أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية وشبه الحكومية على الإطلاق.

وبحسب الرصد، ارتفع رصيد المصارف من السندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 27.2 في المائة ما يعادل 62.1 مليار ريال على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 228.46 مليار ريال نهاية شهر أغسطس من عام 2017.

ورفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية وشبه الحكومية للشهر الـ 17 على التوالي، إذ رفعت رصيدها بقيمة 111.88 مليار ريال آخر 17 شهرا بنسبة 63 في المائة وتحديدا منذ آخر فترة تراجعت فيها في شهر مارس 2017 حتى شهر أغسطس 2018.

وزادت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية بنحو 36.14 مليار ريال من بداية عام 2018، بنسبة 14 في المائة حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام 2017 نحو 254.42 مليار ريال.

يذكر أن الأرباح المجمعة للمصارف العاملة في السعودية ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 5 في المائة لتبلغ نحو 4.15 مليار ريال، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2017 التي كانت تبلغ نحو 3.96 مليار ريال.

وسجلت هذه المصارف ارتفاعا في أرباحها منذ بداية عام 2018 لتصل إلى نحو 32.97 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 البالغة نحو 30.18 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 مصرفا مدرجا في سوق الأسهم، و15 فرعا لمصارف أجنبية تعمل في المملكة.

* وحدة التقارير الاقتصادية