104 آلاف منشأة فندقية ومطعم في السعودية .. 81 % من عامليها أجانب

بلغ عدد منشآت قطاع الإقامة والطعام التي تشمل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم نحو 104 آلاف منشأة، يعمل فيها نحو 512256 موظفا، شكل العاملون الأجانب نسبة 81 في المائة من هذه الوظائف.

ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الأنشطة 415921 موظفا، مقابل 36335 موظفا سعوديا شكلوا 19 في المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

واستحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنسبة 96.3 في المائة، إذ بلغ عددهم 493011 موظفا مقابل 19245 موظفة منهن 12233 سعودية شكلن 63.4 في المائة من عدد النساء العاملات مقابل 7012 موظفة أجنبية.

يأتي ذلك في وقت شرعت فيه وزارة العمل البدء في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وقالت: "إن قرار توطين المهن في منافذ البيع، شمل أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية".

وأوضحت في وقت سابق، أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكل أنواعه، ومحال الحلويات، في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2019.

واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وأشارت إلى أنها اعتمدت دليلا بتفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعا.