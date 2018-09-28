إنتاج النفط الأمريكي يقفز لمستوى قياسي عند 10.96 مليون برميل يوميا في يوليو

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 269 ألف برميل يوميا في يوليو تموز إلى 10.964 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي بفضل قفزة في الانتاج في تكساس ونورث داكوتا.

وعدلت الوكالة الحكومية رقمها للانتاج لشهر يونيو حزيران بالرفع بشكل طفيف إلى 10.695 مليون برميل يوميا.

وقفز انتاج الخام الأمريكي بفضل طفرة في النفط الصخري وهو ينافس الآن روسيا والسعودية أكبر المنتجين في العالم.

وارتفع انتاج النفط في تكساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.47 مليون برميل يوميا، وسجل الانتاج في نورث داكوتا أيضا مستوى قياسيا بصعوده 41 ألف برميل يوميا إلى 1.26 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 92.7 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز، متجاوزا المستوى القياسي السابق المسجل في يونيو حزيران والبالغ 90.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

وزاد انتاج الغاز في تكساس، أكبر ولاية منتجة في البلاد، إلى 24.6 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2016 وبزيادة قدرها 1.5 بالمئة عن الشهر السابق.

وفي بنسلفانيا، ثاني أكبر ولاية منتجة للغاز، ارتفع الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 17.0 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز بزيادة قدرها ثلاثة في المئة عن يونيو حزيران، ومقارنة مع انتاج بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز 2017.