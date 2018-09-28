أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل اتفاق الميزانية الإيطالية

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة بعد اتفاق الحكومة الإيطالية على تحديد مستوى مستهدف أعلى من المتوقع لعجز الميزانية قد يضع روما في مسار صدام مع المفوضية الأوروبية.

وعانت أسهم البنوك الإيطالية، الشديدة التأثر بالمخاطر السياسية بسبب محفظتها الكبيرة من السندات السيادية، من وطأة ضغوط بيع ليهبط مؤشر القطاع 7.3 بالمئة وسط مبيعات في السندات الحكومية وتحول الاهتمام إلى وكالات التصنيف الائتماني.

وسجلت البنوك وكذلك المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية أسوأ أداء يومي منذ أطلق التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران 2016 موجة بيع في أنحاء الأسواق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 بالمئة في حين هبط المؤشر ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 1.3 بالمئة.

وينهي المؤشر الأوروبي الربع الثالث على مكاسب متواضعة في ثاني صعود فصلي. لكن حقيقة أن المؤشر سجل زيادة قدرها 1 بالمئة فقط في ثلاثة أشهر تعكس الاضطراب الذي شهدته المنطقة في تلك الفترة.

وأغلق المؤشر ميب الإيطالي منخفضا 3.7 بالمئة فيما هبط المؤشر داكس الألماني 1.4 بالمئة.

وأثر القطاع المالي سلبيا على المؤشر ستوكس 600، ليتراجع بفعل الخسائر التي تكبدتها البنوك الإيطالية. وأغلق مؤشر بنوك منطقة اليورو منخفضا 3.9 بالمئة ليسجل أسوأ أداء يومي في أربعة أشهر.

وانخفضت أسهم اثنين من أكبر بنوك إيطاليا وهما انتيسا سان باولو وأوني كريديت 8.4 و6.7 بالمئة على الترتيب، فيما تعرضت بنوك أصغر حجما مثل بانكو بي.بي.إم ويو.بي.آي لضغوط بيع كثيفة.

وانخفضت أسهم باسف 2.3 بالمئة بعد أن اتفقت المجموعة الألمانية المتخصصة في الكيماويات على دمج أنشطة فنترشال التابعة لها بقطاع النفط والغاز مع دي.إي.إيه لتأسيس شركة أوروبية مستقلة للنفط والغاز.

وكبحت مكاسب لبعض الأسهم في قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، خسائر السوق الأوروبية.

وارتفع سهم شركة ساب السويدية لصناعة الطائرات 8.2 بالمئة بدعم من أنباء بأن شريكتها بوينج فازت بعقد قيمته 9.2 مليار دولار من سلاح الجو الأمريكي.

وقفزت أسهم تليفونيكا دويتشلاند 3.6 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى "زيادة الوزن النسبي" متوقعا أن تحقق الشركة نموا في الإيرادات في الربع الثالث للمرة الأولى بعد 12 فصلا متتاليا.