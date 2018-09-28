تسونامي يجتاح سواحل مدينة بالو بعد وقوع زلزال في إندونيسيا

ضربت أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار اليوم الجمعة سواحل مدينة بالو الواقعة بجزيرة سولاويسى الإندونيسية.

وعرضت قناة "ميترو تي في" مقطعا جرى التقاطه بهاتف جوال يظهر الأمواج وهى تضرب المنازل في بالو، عاصمة إقليم سولاويسي الوسطى ، اليوم الجمعة.

وقع زلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر في جزيرة سولاويسي في وقت مبكر من اليوم.

ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء تسونامي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية في إندونيسيا قد رفعت تحذيرا من حدوث تسونامي، كان صدر في أعقاب الزلزال.