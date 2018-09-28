وول ستريت تفتح مرتفعة تحت ضغط ميزانية إيطاليا ومخاوف التجارة

افتتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الجمعة آخر أيام التداول في الربع الثالث من العام تحت ضغط أسهم البنوك حيث تضررت الأسواق المالية من مخاوف بشأن الميزانية الإيطالية في الوقت الذي أضرت فيه مخاوف التجارة بالمعنويات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 32.27 نقطة، أو ما يعادل 0.12 بالمئة، عند الفتح إلى 26407.66 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.97 نقطة، أو 0.14 في المئة، إلى 2910.03 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 17.46 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 8024.50 نقطة عند الفتح.