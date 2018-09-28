ثروة كابيتال تحدد سقف سعر السهم في الطرح ببورصة مصر عند نحو 8.5 جنيه

قالت مصادر في سوق المال المصرية اليوم الجمعة إن ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل وضعت الحد الأقصى لسعر طرح أسهمها في بورصة مصر عند نحو 8.5 جنيه (0.475 دولار) للسهم على أن يبدأ الطرح العام والخاص للشركة من الثالث من أكتوبر تشرين الأول وحتى العاشر من الشهر ذاته.

ويعني هذا أن الحد الأقصى لقيمة الطرح البالغة نسبته 40 بالمئة من أسهم الشركة سيصل إلى نحو 2.51 مليار جنيه، ويتولى بنك الاستثمار بلتون ترتيب الطرح بينما يتولى مكتب معتوق بسيوني مهمة تقديم الاستشارات القانونية.

وأوضح أحد المصادر لرويترز أن السعر في الطرح العام سيكون مماثلا لسعر الطرح الخاص، ولكن السعرين سيكونان أقل من الحد الأقصى المعلن، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في الرابع من أكتوبر تشرين الأول مع نهاية الطرح الخاص.

ومن المقرر أن تصدر نشرة الاكتتاب في الصحف المصرية خلال هذا الأسبوع.

تأسست ثروة كابيتال في عام 2001، وهي حاليا إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل للأفراد في مصر. وتقدم الشركة حلولا تمويلية للمستهلكين.

وستطرح ثروة كابيتال نحو 295.171 مليون سهم من بينها 265.653مليون سهم في الطرح الخاص و29.517 مليون سهم في الطرح العام.