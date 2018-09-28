نسبة البطالة في أدنى مستوى لها في ألمانيا منذ توحيدها

تراجعت نسبة البطالة في ألمانيا في سبتمبر الى 5,1 بالمئة عند أدنى مستوى لها منذ توحيد البلاد في 1990، بحسب أرقام نشرتها الجمعة وكالة العمل الألمانية.

ووفق المعطيات المعدلة وفق التقلبات الموسمية، فان عدد العاطلين تراجع ب 23 الفا خلال شهر. وجاءت نسبة البطالة أدنى مما توقعه المحللون (5,2 بالمئة).

ووفق المعطيات الاجمالية الأقل دقة لكنها تستخدم في النقاش العام، فان عدد العاطلين تراجع ب 94 الفا خلال شهر وب 192 الفا خلال عام.

وبلغت نسبة البطالة الاجمالية 5 بالمئة في سبتمبر لتعود الى مستواها في يونيو وذلك بعد أن بلغت 5,2 بالمئة في أغسطس و5,1 بالمئة في يوليو.

وعلق ديتليف شيلي رئيس وكالة العمل في بيان بأن "نمو سوق العمل لا زال جيدا".

ودليله على ذلك التراجع "الكبير" في البطالة والعمل الهش في سبتمبر في حين "استمرت زيادة" الوظائف الخاضعة لمساهمات الضمان الاجتماعي واستمر نمو السوق مدفوعا ب "طلب الشركات على الأجراء".

لكن كبير اقتصاديي البنك العام كي اف دبليو أشار الى أنه في حين يقترب سوق العمل من الامتلاء ما يعني مزيدا من الدخل للسكان، "هناك مخاطر كثيرة كامنة خصوصا التهديد الاميركي بنزاع تجاري دولي كبير".

والخطر الآخر على سوق العمل يتمثل في "النقص المتنامي في العمالة الماهرة".

وأحصت وكالة بلومبيرغ 834 ألف عرض عمل نهاية سبتمبر أي بزيادة 61 ألف عرض عما كان قبل عام.