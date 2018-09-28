استمرار زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أغسطس

سجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة مطردة في أغسطس آب، بينما ظل مقياس للتضخم الأساسي عند مستوى اثنين في المئة المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للشهر الرابع على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة نسبتها 0.4 بالمئة في يوليو تموز.

وقاد قطاع الرعاية الصحية الإنفاق الشهر الماضي، حيث بدد الإنفاق في القطاع أثر انخفاض في مشتريات السيارات.

وجاءت زيادة إنفاق المستهلكين في أغسطس آب متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.2 بالمئة في أغسطس آب بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في يوليو تموز.

وزاد الإنفاق على السلع 0.3 بالمئة، وهو ما جاء على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار البنزين، في حين زاد الإنفاق على الخدمات 0.4 بالمئة، وشكل الإنفاق على الرعاية الصحية الجزء الأكبر من الزيادة.

وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي لا يدخل في حسابه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة دون تغير يذكر بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة في يوليو تموز، وهو ما أبقى الزيادة في المؤشر، وهو المقياس المفضل للتضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على أساس سنوي عند اثنين في المئة.