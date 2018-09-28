بوينغ تفوز بعقد قيمته 9.2 مليار دولار لبيع طائرات التدريب والمحاكاة للجيش الأمريكي

فاز عملاق الطيران الأميركي بوينغ بعقد مهم لطائرات التدريب والمحاكاة مع سلاح الجو الاميركي، يمكن ان تبلغ قيمته "9،2 مليارات دولار" (حوالى 8 مليارات يورو)، كما جاء في بيان لسلاح الجو الاميركي الخميس.

وأوضح سلاح الجو الاميركي أنه ينوي شراء 351 طائرة من نوع "تي إكس" و46 طائرة محاكاة للطيران في الوقت الراهن.

ووعدت بوينغ بإنجاز هذه الطلبية "بأكثر من 90%" على الاراضي الاميركية، مما يتيح "دعم" 17 الف وظيفة.

وهذا ثالث عقد كبير لبوينغ مع وزارة الدفاع الأميركية. ووقعت المجموعة ايضا لتوها عقدا قيمته 805 ملايين دولار لتطوير اول طائرة بلا طيار للقوات الاميركية، وطلبية قيمتها 2،4 ملياري دولار لتزويد سلاح الجو الاميركي بمروحيات.

وكانت بوينغ انتزعت في بداية السنة العقد المتعلق بصنع طائرات رئاسية من الجيل الجديد تحت شعار إير فورس وان.

