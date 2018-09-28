أسعار النفط ترتفع وسط ضبابية بشأن تداعيات العقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل على الإمدادات جراء العقوبات التي توشك الولايات المتحدة أن تفرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ديسمبر كانون الأول 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلى 81.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر تشرين الثاني اليوم الجمعة، وهو عند 81.73 دولار للبرميل. وارتفع العقد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 82.55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

ويتجه برنت للارتفاع 5.6 بالمئة في سبتمبر أيلول على مسار تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أبريل نيسان.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 72.32 دولار للبرميل. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب نسبتها 3.6 بالمئة هذا الشهر في أكبر زيادة منذ يونيو حزيران.