100 اقتصادي دولي يجتمعون في الرياض لرسم مستقبل الاستثمار العالمي

كشف صندوق الاستثمارات العامة أمس، عن قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018م، حيث تضم القائمة أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

ومن المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض من 23 إلى 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيقوم المتحدثون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي "الاستثمار في التحول"، و"التقنية كمصدر للفرص"، و"تطوير القدرات البشرية"، إضافة إلى عدد من الأسئلة البارزة من ضمنها: كيف سيتمكن قادة الأعمال والحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟ وإلى أي مدى ستسهم رؤوس الأموال الجريئة في تشكيل مستقبل الابتكار؟ وكيف ستغير التقنية الغامرة من أسلوب حياتنا وأعمالنا إضافة إلى طرق صنعنا للأشياء؟

وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، إضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم المتحدثون بإلقاء الضوء على أبرز التوجهات الاستثمارية التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.

وتشمل قائمة كبار المتحدثين ديفيد بوندرمان، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "تي بي جي" كابيتل، وجيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان تشيس، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بلاك روك، وجون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة "إتش إس بي سي" القابضة، ودارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي، أوبر تكنولوجي، وكريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، وكاي-فو لي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سينوفيشن فنتشرز، وتونج لي، الرئيس التنفيذي لبنك الصين الدولي، وروب لويد، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوبون.

كما تشمل جان ليميير، رئيس مجلس الإدارة، "بي إن بي باريبا"، وكانيتسوجو مايكي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمصرف ميتسوبيشي يوإف جي، وزانى مينتونبيدويس، رئيس تحرير "ذي إيكونوميست"، وراجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك، كبير مستشاري الاستثمار في مجموعة سوفت بنك.

كما تضم القائمة ستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة ، ولبنى العليان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية، والجنرال ديفيد بترايوس، رئيس مجلس الإدارة، "كي كي آر"، وجيرمي واير، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة ترافيجورا المحدودة، وستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون.

وقال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى جي بي مورجان تشيس: "أتطلع لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض لمناقشة الابتكار في قطاع التقنية وما الذي يعنيه ذلك للإنسانية، حيث أرى أن التكنولوجيا هي أهم اختراع في عصرنا الحالي".

وأضاف "نحن في "جي بي مورجان تشيس" نستخدم التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتعلم الآلة لمساعدتنا على محاربة الغش والاحتيال وتقليل مخاطر الاستثمار، وتحديث خدماتنا، وتحسين عمليات التعهد بالاكتتاب وتعزيز الجوانب التسويقية والترويجية الأخرى. كما أننا على وعي عميق بالإمكانيات الهائلة التي توفرها التقنية، ولأجل صالح الإنسانية، لا ينبغي أن نترك هذه القوة دون إطار عمل يضبط استخدامها المسؤول والأخلاقي".

من جهته، أكد جون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة "إتش إس بي سي" القابضة أن التغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية تعتبر تحديات خاصة لجميع الشركات والحكومات، إلا أن المشاكل الأكثر صعوبة تتطلب حلا عالميا حقيقيا، حيث إنه في عالم اليوم، لم يعد أمام القطاعين العام والخاص إلا التضافر والعمل معا للاستفادة القصوى من الابتكارات التي ينشئها البشر، وفي الوقت ذاته الإدارة السليمة للآثار المزعزعة لتلك الابتكارات والتقنيات.

وذكر أن الحوار وتبادل الأفكار والتركيز على المشاكل المشتركة، يعد خطوات ضرورية نحو بناء اقتصاد مستدام لصالح الجميع.

بدوره، قال راجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك، كبير مستشاري الاستثمار في مجموعة سوفت بنك، "تعد مبادرة مستقبل الاستثمار حدثا فريدا من نوعه، لأنه يشكل حاضنة جامعة للمبتكرين ومستشرفي المستقبل من مختلف القطاعات، من الأعمال والحكومات ومن قطاع التقنية الذين يرسمون مجتمعين ملامح مستقبل الاستثمار العالمي. وبحضورنا هنا نحن نتقاسم طموحا مشتركا مفاده إنشاء بيئة تسخر أكثر التقنيات الحديثة تطورا وتقدما لما فيه صلاح الإنسانية".

وتابع "في إطار استراتيجية صندوق رؤية سوفت بنك، نبذل ما في وسعنا لإدخال الكثير من هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط، لأننا متأكدين من أن وجودها كفيل بدعم بيئة الابتكار المحلية، وخلق فرص العمل، وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وفتح آفاق فرص وصفقات استثمارية كثيرة. نتطلع لمشاركة رؤانا وأفكارنا مع المجموعة اللامعة من الشخصيات القيادية التي تضمها مبادرة مستقبل الاستثمار".

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والقادة الذين يتمتعون بالقدرة على رسم وتشكيل مستقبل الاستثمار العالمي. وتهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، إضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

وقد حققت المبادرة في العام الماضي نجاحا كبيرا وذلك بمشاركة أكثر من 3800 مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة.

وتناولت المبادرة العديد من المواضيع حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك بحضور أبرز الشخصيات من القطاع الحكومي والخاص، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ورواد أعمال الشركات التقنية الصاعدة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخبراء، مع وصول الحجم الإجمالي للأصول الخاضعة للإدارة من المتحدثين إلى 25 تريليون دولار. وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

يأتي تنظيم المبادرة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.