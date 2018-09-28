200 شركة ألمانية تعمل في السعودية .. و8.5 مليار دولار التبادل التجاري في عام

أكد لـ "الاقتصادية" أوليفر أوهمس؛ مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية، وجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق السعودية، إضافة إلى 600 شركة أخرى باستثمارات ألمانية مشتركة، مبينا أن هذه الشركات توظف أكثر من 40 ألف شخص معظمهم سعوديون.

وقال على هامش حفل التأسيس الـ40 لمكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية، أمس الأول في مقر السفارة الألمانية في الرياض، إن معظم الاستثمارات الألمانية الخالصة أو التشاركية تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المملكة، وذلك وفق عقود تجارية منتظمة.

وأشار إلى أن تمثيل المصالح التجارية الثنائية رسميا من قبل مكتب الاتصال الألماني السعودي - الألماني للشؤون الاقتصادية (GESALO) بدأ منذ عام 1978، الذي يعد جزءا من شبكة الغرف التجارية الألمانية في الخارج.

وأوضح أوليفر أوهمس، أن الصادرات الألمانية إلى السعودية بلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو 7.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات السعودية 914 مليون دولار، بحجم تبادل تجاري 8.5 مليار ريال.

وذكر أن المملكة هي سوق التصدير الألماني الأبرز، حيث تأتي في المرتبة الـ 36 في قائمة دول العالم، وتشكل 78 في المائة من الصادرات الألمانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة إلى أنه على مدار 40 عاما، كان مكتب الارتباط الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO) يمثل بشكل رسمي مصالح الأعمال الألمانية - السعودية، إذ يربط بين الاقتصاديين الرائدين في أوروبا والشرق الأوسط.

وحضر حفل التأسيس الـ40 لمكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية، هانز كريستيان فرايهر فون ريبنتز، القائم بأعمال سفارة ألمانيا، و300 شخص من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الألماني - السعودي الذين يمثلون القاعدة الأساسية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما حضرها ممثلو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غرف الصناعة والتجارة الألمانية في برلين، وذلك لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الحالية في المنطقة، التي تعد جزءا من ورشة عمل لمدة يوم واحد.

ووصل وفد تجاري رفيع المستوى من ألمانيا برئاسة الدكتور فولكر تراير، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، و23 عضوا مع كبار أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة إلى جدة الثلاثاء الماضي، من أجل توسيع العلاقات الاقتصادية في المنطقة.





إلى ذلك، التقى الدكتور سعود المشاري أمين عام مجلس الغرف السعودية أمس، بنائب الرئيس التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية الألمانية الدكتور فولكر تراير، ومفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة أوليفر أوهمس، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وأكد الدكتور سعود المشاري في مستهل اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة وألمانيا، والدور المأمول من قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتطوير شراكات تجارية تعود بالنفع على الجانبين، مؤكدا استعداد المجلس لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة.