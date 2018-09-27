التوظيف الأمريكي- الصيني «يتأقلم مؤقتا» مع الحرب التجارية.. والأسوأ لم يأت بعد

نظريا تعني الحرب التجارية رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، ونظريا يؤدي ذلك إلى انخفاض الصادرات والواردات، ومن ثم تتراجع معدلات التجارة الدولية، وبالطبع تتقلص معدلات النمو الاقتصادي، بما يعنيه ذلك من خفض الإنتاج المحلي، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة.هذا ما تقوله النظرية الاقتصادية، وما كشفت عنه تجارب اقتصادية سابقة سواء كانت إقليمية الطابع أو ذات بعد دولي، والنتيجة باختصار أن الحروب التجارية تؤدي إلى تفاقم نسب البطالة وانخفاض معدلات التوظيف.وحتى الآن على الأقل لم يحدث ذلك للولايات المتحدة في حربها التجارية المشتعلة مع الصين، فالوظائف الأمريكية في تزايد وانتعاش، رغم ضراوة الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين.ووفقا لأرقام شهر آب (أغسطس)، انخفض معدل البطالة الأمريكي لأدنى مستوى منذ 18 عاما ليصل إلى 3.8 في المائة، ومن ثم بات من الواضح حتى الآن أن الإدارة الأمريكية تقف على أرض صلبة وفي المكان الصحيح، فاقتصاد واشنطن يتأقلم مع الحرب التجارية المتصاعدة لإدارة ترمب مع بكين.وهذا الأمر يطرح سؤالا: هل أخطأت إذا النظرية الاقتصادية، وماذا عن التجارب السابقة التي كانت فيها الحروب التجارية والتعريفة الجمركية المرتفعة سببا في الخراب الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة؟.الدكتور سيمون جيري أستاذ الاقتصاد الكلي يعتقد أن النظرية الاقتصادية لم تخطئ، وأنه ليس كل ما يلمع ذهبا، على حد قوله.ويضيف لـ "الاقتصادية"، أن "العلاقة بين اندلاع الحرب التجارية وارتفاع معدلات البطالة لا يتم بشكل سريع وانفعالي، إذ غالبا ما يكون للأطراف المشاركة في تلك الحرب التزامات عند خصومها مثل عقود توريد أو تصدير، وعليها الالتزام بتنفيذها، وهذا يعني أنه على الرغم من اندلاع الحرب التجارية فإن المصانع تواصل عملية الإنتاج بشكلها الطبيعي، وأحيانا بمعدلات أعلى، للوفاء بما عليها من التزامات".ويبدو أن التوظيف الأمريكي- الصيني بدأ "يتأقلم مؤقتا" مع الحرب التجارية، وأن الأسوأ لم يأت بعد، إذ يشير جيري إلى أن بعض المصانع الصينية والأمريكية زادت من معدلات التوظيف المؤقت لإدراكها بأن الرئيس الأمريكي سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على السلع المستوردة من الصين، وأن بكين سترد بالمثل، فعملوا على زيادة التوظيف لرفع معدلات الإنتاج للإسراع بإتمام المزيد من عمليات التصدير والاستيراد قبل موعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.ويقول جيري، إن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت حتى تظهر النتائج السلبية للحرب التجارية على التوظيف، فنحن نتعامل مع أكبر وأقوى اقتصادين في العالم، ومن ثم فإن انعكاس الحرب التجارية على معدلات التوظيف بشكل سلبي سيقع حتما ولكن في وقت متأخر.الدكتورة ويندي ريس أستاذة التجارة الدولية تتفق مع هذا التحليل، ولكن لأسباب مختلفة، وتوضح لـ "الاقتصادية"، أن "برنامج الإصلاح الضريبي لإدارة ترمب، والذي يقوم على خفض الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى بنحو 20 في المائة، مثل حزمة إنعاش اقتصادي تقدر بحوالي 1.5 ترليون دولار، إضافة إلى خطة إصلاح البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي بما يراوح بين نصف مليار ومليار دولار، وكل هذا أضفى الحماية على الاقتصاد الأمريكي، وحال دون أن يكون هناك تأثيرا سلبيا للتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وإذ لا يمكن أن ننفي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب أثرت على الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها أثرت على جزء صغير من مجمل العملية الإنتاجية حتى الآن على الأقل".وتضيف ويندي ريس أن "الاقتصاد الأمريكي في حالة من الانتعاش المصحوبة بثقة متزايدة في الأسواق سواء لدى المستهلكين أو المستثمرين، ومن ثم فإن الفورة الاقتصادية الراهنة نتيجة الحوافز المالية التي يتمتع بها، ستواصل تأثيرها الإيجابي لبعض الوقت، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة الحرب التجارية مع الصين سيتطلب ظهوره المزيد من الوقت".باختصار، يمكن القول أن أسس الاقتصاد الأمريكي قوية بما فيه الكفاية، والحوافز التي يحصل عليها الاقتصاد نتيجة السياسة المالية كبير بما يكفي لتجاوز عدم اليقين الناجم عن الحمائية التجارية، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك.ويعتقد بعض الخبراء أن المعيار الرئيس لظهور أي تأثير سلبي على التوظيف في الولايات المتحدة نتيجة الحرب التجارية يمكن معرفته من تباطؤ معدل نمو نسب التوظيف ذاتها.إلا أن هذا المؤشر لا يزال محل جدل، إذ كيف لا يمكن معرفة ما إذا كان التباطؤ علامة على أن الأسواق تشعر بحالة من عدم اليقين أم أنه تباطؤ طبيعي في اقتصاد شهد طفرة كبيرة من النمو خلال الأشهر الماضية.على أية حال، فإن القناعة السائدة بأن معدلات البطالة الأمريكية لن تتأثر كثيرا بالحرب التجارية أو على الأقل لن تتأثر في القريب العاجل بتلك الحرب، لا ينفي أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يراقبون الوضع عن كثب، خاصة مع اتساع نطاق الحرب وتناميها.وقد جاء في مذكرة رسمية للاحتياطي الفيدرالي، "أن النزاعات التجارية الجارية ستكون مصدرا هاما لعدم اليقين والمخاطرة.. وأن نزاعا تجاريا طويل الأمد سيضر حتما بمعنويات الشركات والإنفاق الاستثماري والعمالة"إلا أن هذا التحليل ينصب فقط على التداعيات الخاصة بالعمالة والتوظيف في الولايات المتحدة، ولكن ماذا عن التنين الآسيوي، وماذا عن بلدان شرق وجنوب شرق آسيا التي يرتبط اقتصادها في العديد من القطاعات بالاقتصاد الصيني.ويقول لـ "الاقتصادية"، ديفيد تشارلز الخبير الاستثماري إن الوضع بالنسبة للصين يختلف عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الحرب التجارية ستنعكس بشكل أعنف وأسرع على الاقتصاد الصيني منها على الاقتصاد الأمريكي.ويضيف تشارلز أن "المشكلة بالنسبة للصين لم تنحصر في الحرب التجارية ذاتها، ولكن التوقيت لعب أيضا دورا هاما. فالصين تمر بمرحلة تحول اقتصادي من الاعتماد على التصدير إلى الاعتماد على الاستهلاك المحلي في تحقيق النمو، وفي المراحل الانتقالية فإن الاقتصاد يمر غالبا بحالة من التقلص والارتباك نظرا لتغير السياسات سواء التنظيمية أو المالية، ولهذا فإن الحرب التجارية التي تشنها الإدارة الأمريكية على بكين ستزيد من إرباك الاقتصاد الصيني وتعمق أزمته، فإذا أخذنا في الاعتبار أنه لا يوجد حزمة من التخفيضات الضريبية أو إصلاح البنية التحتية في الصين مماثل للولايات المتحدة، فإن انعكاس الحرب التجارية على بكين سيكون عنيفا".ويتفق ذلك مع النتائج الواردة من الصين بشأن البطالة، فالأرقام الرسمية للبطالة في الصين تراوح منذ عقود بين 4-5 في المائة.وتحيط الشكوك دائما بمصداقية تلك الأرقام، نظرا لأن السلطات الصينية لا تتضمن بيناتها العاطلين عن العمل غير المسجلين، إلا أن المؤشر الصيني الذي يقيس التغيرات في سوق العمل أشار إلى تراجع معدلات التوظيف في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.ففي الصناعات الصغيرة تراجع المؤشر من 0.85 في المائة في الربع الأول من العام الجاري الى 0.79 في الربع الثاني، وبالنسبة للصناعات المتوسطة فقد انخفض من 1.01 في الربع الأول إلى 0.97 في الربع الثاني.ولهذا يعتقد أدرن آكاي الباحث الاقتصادي، أن الشركات الكبرى في الصين ستستطيع الصمود لبعض الوقت في مواجهة الحرب التجارية الأمريكية، ولن تتأثر فيها معدلات التوظيف على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فالأمر لديها مختلف، إذ ستشهد ارتفاعا ملحوظا وسريعا في تقليص العمالة، وهو ما سيضع ضغوطا عنيفة على السياسة المالية للبنك المركزي الصيني".ويضيف آكاي ، أن "إمكانية انعكاس الحرب التجارية الأمريكية – الصينية على أوضاع التوظيف العالمية، سيكون ضعيفا إذا انحصرت الحرب بين الطرفين، إلا أن اتساع نطاقها ودخول أطراف دولية أخرى على خط المواجهة مثل الاتحاد الأوروبي وكندا سيترك بصمات سلبية على معدلات البطالة على المستوى العالمي".