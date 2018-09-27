169 مليار ريال حجم سوق المأكولات والمشروبات في السعودية .. الأكبر في المنطقة

يبلغ حجم سوق المأكولات والمشروبات في السوق السعودية نحو 45 مليار دولار "168.8 مليار ريال"، إذ تعد الأكبر والأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط.ووفقا لتقرير حكومي، يتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 6 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا عدم ظهور أي إشارات لتباطؤ القطاع، بل تسجيل ارتفاع.وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، إلى أن نمو قطاع الصناعات الغذائية السعودية جاء مدفوعا بالزيادة السكانية وارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين، إذ استحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي بلغت 12 في المائة في عام 2016.ولفت إلى أن الصناعات الغذائية محليا تتمتع بقاعدة مثالية تجعلها تنمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، مبينا أن الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية السعودية يتزايد عاما بعد عام، خاصة مع انتشار المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال.وتطرق إلى أن السعودية تشتهر بمنتجاتها الغذائية الأصيلة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولديها الإمكانيات اللازمة لاقتطاع حصة كبيرة من السوق العالمية للأطعمة الحلال، وهي سوق ضخمة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار، فضلا عن امتياز قطاع الصناعات الغذائية بنظام بيئي متطور جاهز يفي بالمعايير العالية والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذة في التوسع.وأضاف، أنه "بناء على ما تقدم، على المستثمرين أن يشعروا بالثقة تجاه قطاع الصناعات الغذائية السعودية نظرا لتميزها وإمكاناتها المثمرة".وتوقع التقرير نمو سوق الحلال بمعدل 12 في المائة سنويا، ما يوفر فرصا تصديرية جذابة للمنتجين المقيمين في السعودية الذين يتفوقون بميزة منتج يحمل شعار "صنع في مكة والمدينة"، فضلا عن نمو سوق الأطعمة الحلال في السعودية بقيمة أكبر من حجمها الحالي البالغ ستة مليارات دولار بفضل الزيادة الكبيرة في عدد زوار الحج والعمرة، وزيادة اعتماد الأطعمة الحلال في جميع أنواع المواد الغذائية.ونقل التقرير عن مختصين أن متوسط ما تنفقه الأسر على المأكولات والمشروبات يوازي 18 في المائة من إجمالي الإنفاق، وتمثل هذه النسبة حجم الطلب المحلي الذي يصل إلى 60 في المائة من إجمالي الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي.وفي عام 2015، تجاوزت الواردات 11 مليار دولار "41.25 مليار ريال"، ما يزيد احتمالات إيجاد فرص مهمة لمنتجي المأكولات والمشروبات السعوديين وخدمة الطلب المحلي غير المستغل، سواء على منتجات الألبان أو اللحوم أو الفاكهة.والأكثر من ذلك، أن الفاعلين في قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية يمكنهم بسهولة كبيرة الوصول إلى الأسواق المتنامية وتزويدها بكميات كافية في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل سوق تصدير الألبان البالغ حجمها مليار دولار "3.75 مليار ريال".وقدر التقرير، محصول التمر بأكثر من ستة ملايين طن سنويا على مستوى العالم، بينما تنتج السعودية منه أكثر من 1.1 مليون طن سنويا، وهذا يضعها بين أفضل ثلاثة منتجين عالميين للتمور بحصة سوقية تبلغ 18 في المائة، مبينا أن السعودية لديها ثروات متوافرة من التمور إضافة إلى المأكولات البحرية ما يجعلها سوقا طبيعية لتصدير منتجاتها.ولفت التقرير إلى أن سوق الثروة السمكية تنتظر فرصا هائلة لتصدير منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة إلى البلدان والمناطق المحرومة من نعمة مياه البحر الأحمر والخليج العربي بكنوزهما السمكية، إذ تحيا في المياه الطبيعية محليا خمسة ملايين طن من الأسماك بشكل دائم، إضافةً إلى أنها تعد مصدراً مؤتمنا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير.وبين التقرير أن الروبيان والماكريل والسرطان البحري يأتي في صدارة الطلب على المأكولات البحرية كما يظهر أهل السعودية شهية متزايدة لها، متوقعا نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8 في المائة سنوياً حتى عام 2030، ما يترجم إلى زيادة كبيرة من 310 أطنان إلى 865 طنا، ويعود ذلك إلى النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2 في المائة وزيادة بمعدل نمو سنوي مركب للفرد يبلغ 5 في المائة.وتلتزم السعودية بحسب التقرير، بتنمية قطاع الاستزراع المائي، وهي في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تحصل على شهادة أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي BAP، إذ وضعت أهدافا طموحة لزيادة إنتاج الأسماك عبر تربية الأحياء المائية من 38 ألف طن في عام 2016 إلى530 ألف طن في عام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تستهدف دعم القطاع الخاص واستثمار 1.3 مليار ريال في البنية التحتية وتدعيم البحث والتطوير والتسويق.