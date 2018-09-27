1.91 تريليون ريال حجم الأصول الاحتياطية للسعودية .. أعلى مستوياتها في 17 شهرا

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2018 بنسبة 1.7 في المائة، بما يعادل نحو 31.59 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة بما يعادل قيمة 82.68 مليار ريال خلال عام وتحديدا من شهر أغسطس 2017.ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري نحو 1.91 تريليون ريال، وتعتبر أعلى مستوى لها في 17 شهرا وتحديدا منذ شهر فبراير 2018.وتنقسم الأصول الاحتياطية إلى خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".ويعود سبب الأصول الاحتياطية للسعودية خلال شهر أغسطس بقيمة 31.59 مليار ريال بارتفاع "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، حيث ارتفعت بقيمة 40.54 مليار ريال بنسبة 6.2 في المائة.كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بقيمة 520 مليون ريال بنسبة 9.5 في المائة، في حين تراجعت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 0.2 في المائة بما يعادل 73 مليون ريال.وتراجع أيضا أكبر بنود الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 في المائة خلال أغسطس 2018 بما يعادل 9.4 مليار ريال، في حين بقيت قيمة الذهب النقدي عند المستويات نفسها عند 1.62 مليار ريال.وخلال عام كامل، ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 4.5 في المائة بقيمة 82.68 مليار ريال، بسبب نمو "النقد الأجنبي وودائع في الخارج"، إذ ارتفعت بنسبة 25.9 في المائة بما يعادل 142.3 مليار ريال، وارتفعت أيضا "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 1.9 في المائة بما يعادل 552 مليون ريال.في المقابل، تراجع أكبر مكوناتها "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بقيمة 59 مليار ريال بنسبة 4.8 في المائة، وتراجع أيضا "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 16.3 في المائة بما يعادل 1.16 مليار ريال. وبقيت قيمة الذهب النقدي عند نفس مستوياتها عند 1.62 مليار ريال.*وحدة التقارير الاقتصادية