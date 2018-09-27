تنمية وإخاء ولا حصانة لأحد

العبارات والكلمات التي تتضمن حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في حفل أهالي المدينة المنورة تؤكد دوما حرصه على أبناء المملكة واهتمامه بالمساواة بين الجميع، وعندما يقول الملك سلمان، كلنا في المملكة سواء ولا حصانة لأحد، إنما يرسخ مفاهيم العدل والمساواة والتواضع التي قامت على أساسها الدولة السعودية، كما أنه يعطي اهتماما خاصا دوما بالاستماع إلى نصائح مواطنيه وأبناء هذه البلاد العزيزة، فقد قالها مرارا وتكرارا إن الجميع على أرض هذا الوطن إخوان ودائما مع الحق عونا وتعاونا من أجل تنمية هذا البلد المقدس المعطاء.ويمشى الملك سلمان بين عرصات المدينة المنورة، مبتسما ومتوشحا بالرضا على خطى النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وخطى الخلفاء الراشدين والصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-، يدعو الناس إلى كلمة سواء ودين الحق والتسامح والوفاء. ومن المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى الدائمة يرعى خادم الحرمين الشريفين -بمعنى الخلافة الحقيقي الذي معناه عمارة الأرض للإنسان- حفل تدشين مشروعات كبرى خدمة لزوار المسجد الحرام والمواطنين والمقيمين في المدينة المنورة، ومن خطط السكك الحديدية الحديثة والمتقدمة إلى إنشاء محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية، وحتى المستشفيات ودور العلم والمكتبات. هذا هو مفهوم الخلافة في كل أرض يحكم الإسلام فيها، عمارة الأرض ونشر الدين بالحكمة واستتباب الأمن والاعتدال في العمل والقول، ودعوة إلى السلام والتعايش بسلام، من عاصمة الإسلام هذا خادم الحرمين الشريفين في رسالة واضحة للعالم الإسلامي، نحن أمة بناء لا هدم، جمع الكلمة لا تفريق الشأن، منارة العلم منذ البعثة النبوية وحتى بدء التاريخ الإسلامي مع أناشيد أهل المدينة: طلع البدر علينا.طلع البدر علينا مع ظهور قطار الحرمين قادما من جدة يحمل خادم الحرمين الشريفين وبين يديه مشاريع الخير بدءا من نظام نقل مياه "ينبع - المدينة المنورة" لتوفير المياه للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطلع البدر علينا بمشروع إنشاء محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية "ينبع" ليكمل منظومة خدمات إمدادات المياه في المنطقة بمقدار "550 ألف متر مكعب يوميا" وخمس مجموعات من وحدات الطاقة الكهربائية تنتج أكثر من ثلاثة آلاف ميجاواط من الكهرباء.جئت شرفت المدينة جئت بالأمر المطاع الكريم يا خادم الحرمن الشريفين فتم تحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد لسعة 300 سرير إلى مستشفى تخصصي، وتم ضمه إلى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهذا من طلائع مكرمات "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى مجتمع حيوي الحياة فيه ذات أولوية كبيرة، والنجاحات الكبيرة التي حققها مستشفى الملك فيصل التخصصي عند إنشائه ومع فترة حكم الملك سلمان لمدينة الرياض حينما كان أميرا عليها، يجعل الآمال أكبر في أن يصبح هذا الكيان عملاقا اقتصاديا طبيا في العالم ككل، وستكون المدينة مهبط صحة القلوب بالإيمان وصحة الأبدان مع المستشفيات التخصصية الكبرى، فمرحبا يا خير داع للإسلام في هذا العصر الزاهر للمملكة العربية السعودية.طلع بدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على المدينة في هذا الشهر الحرام ومع ذكريات الهجرة النبوية العظيمة، ليكون للعلم منارة كبيرة ويدشن مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بقاعة كبرى بطاقة استيعابية 2500 شخص، وثلاث قاعات أخرى وعديد من غرف الاجتماعات، ليلتقي العلماء والمؤثرون في العالم أجمع في عاصمة النبوة الأولى، دعوة للحوار والمناقشة والرأي وفق مناهج مقبولة عالميا تضع المدينة المنورة في مكانها الصحيح تماما أرضا للوفود كما كانت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم.أيها الملك المفدى جئت يا خير داع للإسلام في هذا العصر السعودي الزاهر وبمشروعات للمكتبات الوقفية، والمخطوطات النادرة التي يصل بعض أعمارها إلى أكثر من 1000 سنة، ونماذج لمصاحف مخطوطة منذ 940 عاما وبعض التحف والمقتنيات الأثرية وبعض اللوحات بالخط العربي لخطاطين مشهورين على مر التاريخ، لتصبح هذه المكتبات الوقفية مرجعا للدعوة الحقة وتاريخها الحقيقي البعيد عن الإرهاب، في محور قباء الحضري أول مسجد وضع في الإسلام دعوة السلام العالمية. طلع البدر علينا، فأبشري يا مدينة الرسول بمن يعيد لك أيام الخلافة الأولى كعاصمة للعلم والإيمان.