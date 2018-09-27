مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يعقد اجتماعه الرابع

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع اليوم ، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

و قدم في بداية الإجتماع , رئيس المجلس والأعضاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين , بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 ، سائلين الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة،كما رفع رئيس المجلس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.

واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثالث من عام 2018م لتنفيذ خطة عملها ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارات العدل والإسكان والشؤون البلدية والهيئة العامة للإحصاء، لبناء نظام تقني لمعالجة البيانات العقارية ونشرها.

و اطلع المجلس على ما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي وتصميم الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي للمعهد بتنظيمه الجديد، حيث وصل عدد المتدربين إلى 2000 متدرب وعدد الدورات 68 دورة في 10 مدن وفي 8 مجالات عقارية مختلفة، والجهود التي بذلت لخدمة الشركاء حيث تم استقبال ما يقارب 1200 استفسار هاتفي و83 زيارة مباشرة لمقر الهيئة و66 رد من حساب خدمة الشركاء على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " , كما اطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من جهود لتنظيم القطاع العقاري وتحسينه ورفع كفاءته والإشراف عليه ، وبحث في هذا الخصوص خطة عملها للربع الرابع من عام 2018 م والتي اشتملت على مجموعة من المبادرات والمشاريع كان من ضمنها تطوير تنظيم

أنشطة المكاتب والشركات العقارية و استراتيجية المؤشرات العقارية و مركز البيانات العقارية، و مبادرة مكتب خبراء النزاعات العقارية، و مركز تسوية النزاعات العقارية، ومشروع دراسة تنظيم المساهمات العقارية، و تطوير حلول لتعزيز ثقة القطاع الخاص في ملكية الأرض و تعديل تنظيم التسجيل العيني للعقار.