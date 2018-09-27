وزير الخارجية البريطاني يدعو فيسبوك لتحمل مسؤولياته تجاه المواد المنشورة

دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الي تحمل مسؤولياته تجاه المواد المنشورة عبر منصتاته المختلفة.

وقال هانت في تسجيل صوتي نشرته الخارجية البريطانية اليوم "استخدمت منصات فيسبوك لنشر رسائل سيئة للغاية تدعو الناس لإرتكاب جرائم بشعة، يجب أن يوقف فيسبوك إنتشار مثل تلك الرسائل".

وأشار الوزير البريطاني الى أن منصات الموقع استخدمت لنشر جرائم الكراهية ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، مؤكداً دعم بلاده لإجراء تحقيق دولي حول الأمر حيث ينبغي على فيسبوك تحمل مسؤوليته تجاه المواد المنشورة مثلما يتحمل الجيش البورمي مسؤوليته تجاه الجرائم التي ارتكبتها عناصره ضد الأقلية.