"مطارات الرياض" تطور منطقة تفتيش المسافرين في الصالات الدولية بمطار الملك خالد

انتهت شركة "مطارات الرياض" بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلة بإدارة مباحث مطار الملك خالد الدولي بالرياض من مشروع تطوير منطقة تفتيش المسافرين والأمتعة في منطقة المغادرة بالصالات الدولية 1و 2 في مطار الملك خالد ، والذي يأتي استكمالاً للتوجه الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع شركائها في تطوير الخدمات والمنتجات المقدّمة بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.



وكشفت مطارات الرياض أنه تم الانتهاء من المشروع على مرحلتين، حيث عملت في المرحلة الأولى على تنظيم ممرات دخول المسافرين على نحو انسيابي وسريع، وتوفر الكثير من الوقت والجهد أثناء إنهاء إجراءات السفر عبر المطار.



وقد شملت المرحلة الثانية رفع القدرة الاستعيابية للمسافرين عن طريق زيادة أجهزة التفتيش، فيما تم اعتماد أعلى المعايير الدولية والمحلية على هذا الصعيد.



يذكر أن شركة "مطارات الرياض" التي تتولى حالياً إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعتزم ضمن خططها إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات التطويرية التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم من خلال تقديم الخدمات المميزة لهم.