تحويلات الأجانب تتراجع منذ بداية العام .. 93.7 مليار ريال في 8 أشهر

تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2018 بنسبة 14.4 في المائة، بما يعادل 1.75 مليار ريال إلى نحو 10.43 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو السابق البالغة نحو 12.18 مليار ريال.

كما سجلت تحويلات الأجانب تراجعا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 16.9 في المائة، إذ كانت تبلغ خلاله نحو 12.55 مليار ريال.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغت قيمة تحويلات الأجانب منذ بداية العام 2018 حتى نهاية شهر أغسطس نحو 93.66 مليار ريال، مقارنة بـ 94.85 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل نحو 1.19 مليار ريال.

وفيما يتعلق بتحويلات السعوديين، فقد بلغت منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2018 نحو 41.22 مليار ريال مقارنة بـ 41.05 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 173 مليون ريال.

وعلى صعيد الأداء الشهري لتحويلات السعوديين، فقد سجلت تراجعا بلغت نسبته 18.33 في المائة خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، إذ بلغت قيمتها في خلال أغسطس 2018 نحو 3.69 مليار ريال مقارنة بـ 4.52 مليار ريال خلال يوليو.

وبمقارنة تحويلات السعوديين خلال شهر أغسطس بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 45.5 في المائة بما يعادل 3.08 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها خلال أغسطس 2017 نحو 6.77 مليار ريال.

يذكر أن عرض النقود الأوسع "ن3" وصل بنهاية أغسطس 2018 إلى نحو 1.795 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.787 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو 2018، مسجلا نموا نسبته 0.4 في المائة بما يعادل 7.49 مليار ريال.

وعند مقارنة عرض النقود الأوسع "ن3" بنهاية أغسطس 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يتضح أنه سجل تراجعا طفيفاً بلغت نسبته 0.02 في المائة بما يعادل 366.8 مليون ريال، حيث كانت تبلغ قيمته بنهاية أغسطس 2017 نحو 1.79 تريليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية