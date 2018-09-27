مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,348 بانخفاض قدره 1.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 932.88 بانخفاض قدره 1.61 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 11 مليون و 575 ألف و 504 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 731 ألف و 866 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 149 صفقة.