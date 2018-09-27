منظمة الأمم المتحدة في مجال الاتصالات تطلق إسم "السعودية" على أكبر قاعاتها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات "الاتحاد الدولي للاتصالات" عن تسمية أكبر قاعاتها بمدينة جنيف في سويسرا بـ "السعودية" تقديرا لجهود المملكة الكبيرة في دعم "الاتحاد" منذ أن أصبحت عضوا عام 1949 وبعضويتها في مجلس إدارته منذ العام 1965. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض اليوم برعاية المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة بحضور الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والدكتور عبدالعزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس طارق الفارس رئيس هيئة تطوير الرياض والسفير الدكتور سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة وهولين جاهو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى.

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته خلال الحفل أن المملكة تثمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات "الاتحاد الدولي للاتصالات" إطلاق اسم "السعودية" على أكبر قاعاته مقدما شكره للأمين العام للاتحاد. من جهته أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تسمية القاعة وتوقيع الاتفاقية لتشجيع الأساليب الابتكارية لدى منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تأتي تعزيزا لمكانة المملكة القيادية الدولية والإقليمية في "الاتحاد الدولي للاتصالات" وجهودها الداعمة منذ أن أصبحت عضوا في الاتحاد وعضوا في مجلسه وريادتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ونظير جهودها وخبراتها في هذا المجال. مؤكدا مواصلة المملكة العمل مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه بين الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات أن إطلاق اسم "السعودية" على أكبر قاعة في الأمم المتحدة تأتي تخليدا لجهودها الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتأكيدا للدور القيادي الذي تقوم به المملكة في الأمم المتحدة. مشيدا بدورها في تعزيز مهمات الاتحاد الدولي للاتصالات. بدوره بين وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة أن إطلاق اسم "السعودية" على أكبر قاعة في الأمم المتحدة في جنيف يأتي نظير الدور المحوري والفاعل الذي تقوم به المملكة على المستوى الدولي بشكل عام وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بوجه خاص وتقديرا لجهودها الكبيرة في دعم الاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيزا لمكانتها ودورها القيادي في الاتحاد حيث تعد المملكة من الدول الأعلى نضجا والأكثر تقدما على مستوى العالم في هذا المجال كما تأتي متسقة مع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على تقديم الدعم والمساعدة لكافة المنظمات الدولية بما يسهم في تحقيق رفاهية الإنسان وعملية التنمية.

عقب ذلك وقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "اتفاقية لتشجيع الأساليب الابتكارية لدى منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات" نتيجة لتصنيف تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ضمن الدول الأعلى نضجاً في العالم لكفاءة وتكامل الأطر التنظيمية للقطاع وأثرها الإيجابي على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ووقع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمين العام للاتحاد الدولي الاتصالات على اتفاقية تحفيز حاضنات التقنية في المنطقة العربية بين برنامج بادر لحاضانات التقنية والاتحاد الدولي للاتصالات.

ووقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس هيئة تطوير الرياض والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات اتفاقية دخول الرياض في تنفيذ مؤشرات المدن الذكية مع الاتحاد الدولي للاتصالات. مما يذكر أن أبرز العوامل التي أدت إلى تفوق المملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات أنها تشغل العديد من المناصب القيادية في الاتحاد وتقود العديد من الملفات العربية والإقليمية وطرف رئيس في بحث جميع الموضوعات الأساسية المتعلقة بأعمال الاتحاد والترشيحات التي تتم فيه بالإضافة إلى ترشيح المملكة لرئاسة بعض اجتماعات ومؤتمرات ولجان الاتحاد ومساهم رئيس في موضوعات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز وإلى تأثير المملكة الملموس على توجيه القرارات في الاتحاد.