تراجع طلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس

تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنوعة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس بعد أربعة شهور من المكاسب القوية، بينما زادت الشحنات قليلا، لكن هذا لن يغير على الأرجح توقعات النمو القوي لإنفاق الشركات على المعدات في الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات، وهي مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة لمعرفة خطط إنفاق الشركات، انخفضت 0.5 بالمئة الشهر الماضي بفعل تراجع في الطلب على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية.

كما تراجعت الطلبيات على المركبات. وجرى تعديل بيانات يوليو بالخفض قليلا لتظهر زيادة في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 1.5 بالمئة بدلا من 1.6 بالمئة في توقعات سابقة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر الماضي. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 7.4 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل الرفع ليظهر زيادة بنسبة 1.1 بالمئة في يوليو تموز. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية لحساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.