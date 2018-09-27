صادرات النفط النيجيرية تتجه لأعلى مستوى في 6 أشهر في نوفمبر

كشفت برامج التحميل أن صادرات النفط النيجيرية ستصل لأعلى مستوى لها في ستة أشهر في نوفمبر المقبل، وهو ما يرجع لأسباب منها زيادة إمدادات أكبر أربعة خامات تنتجها البلاد.

ومن المنتظر أن يرتفع إجمالي تحميلات الخام النيجيري إلى 1.876 مليون برميل يوميا في نوفمبر، من 1.652 مليون برميل يوميا في أكتوبر .

وسيشهد نوفمبر أكبر برنامج تحميل منذ مايو الماضي ويزيد 17 بالمئة عن برنامج نوفمبر من العام الماضي الذي سجل تصدير 1.598 مليون برميل يوميا.

وتتضمن خطة التصدير 59 شحنة دون تغيير عن أكتوبر، وتشمل شحنة واحدة من مكثفات أكبو.

وسترتفع صادرات الخامات النيجيرية فوركادوس وبونجا وبوني الخفيف وكوا إيبو في نوفمبر إلى 822 ألفا و967 برميلا يوميا من 728 ألفا و258 برميلا يوميا في أكتوبر .

وسيكون هذا أكبر برنامج تصدير للخامات الأربعة منذ يونيو حزيران عندما بلغ حجم الصادرات 873 ألف برميل يوميا.

وافتتحت شركة توتال الفرنسية حقل إجينا البحري في الأسبوع الحالي. وقال مالام ميلي كياري مدير تسويق الخام في شركة النفط الوطنية النيجيرية إن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول ديسمبر ليضيف 100 ألف برميل يوميا لإنتاج الخام والمكثفات في نيجيريا بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في حقل إجينا الواقع في المياه الشديدة العمق إلى 200 ألف برميل يوميا.

وخطط تصدير النفط النيجيري عرضة للتعديلات والتأجيلات، وكثيرا ما تتأجل الشحنات من شهر إلى التالي.