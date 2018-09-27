الاتحاد الاوروبي يضبط سلعا زائفة تزيد قيمتها على 580 مليون يورو في العام2017

ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن سلطات الجمارك الأوروبية ضبطت في العام الماضي أكثر من 31 مليون سلعة زائفة، بقيمة أكثر من 580 مليون يورو (679 مليون دولار).

ومن الممكن أن تكون السلع الزائفة مثل الأدوية أو الألعاب، ضارة بالنسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى الإضرار بالصناعة الأوروبية، عن طريق تمرير منتجات زائفة رخيصة الثمن على أنها أصلية.

وشكلت السلع اليومية مثل منتجات العناية الصحية والسلع الكهربائية، حصة متزايدة من جميع المنتجات الزائفة التي تم ضبطها في العام الماضي، حيث ارتفعت نسبتها إلى 43 بالمئة من المضبوطات.

أما أكبر فئة من السلع الزائفة، فكانت من الأغذية، التي شكلت نسبتها 24 بالمئة، وتليها لعب الأطفال، بنسبة 11 بالمئة، والسجائر بنسبة 9 بالمئة، والملابس بنسبة 7 بالمئة.

وجاءت أغلب السلع المقلدة من الصين، بحسب ما ذكرته المفوضية. وجاءت معظم الملابس الزائفة من تركيا، في حين أن غالبية الأدوية الزائفة وصلت إلى الكتلة الاوروبية من الهند.

وأشارت المفوضية إلى أن الحجم الإجمالي للسلع المقلدة التي تم ضبطها في العام الماضي، انخفض بالمقارنة بعام .2016