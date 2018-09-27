أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه اعتبارا من الأحد القادم سيتم تعديل مسمى قطاع "الإعلام" إلى قطاع "الإعلام والترفيه" ويأتي هذا التغيير تماشيا مع التحديثات التي تمت على معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) التي اشتملت على تعديل مسمى القطاع الرئيسي (Telecommunication Services) (المستوى 1) ليصبح (Communication Services) وسيستمر اسم القطاع الرئيسي باللغة العربية كما هو "الاتصالات". تعديل مسمى قطاع "الإعلام" (المستوى 2) ليصبح قطاع "الإعلام والترفيه". وانتقال قطاع "الإعلام والترفيه" (المستوى 2) من القطاع الرئيسي "السلع الاستهلاكية الكمالية" (المستوى 1) إلى "الاتصالات" (المستوى 1). وحيث أن تداول تستخدم (المستوى 2) لقطاعات ومؤشرات السوق، فإن التغيير سيكون في تعديل مسمى قطاع "الإعلام" إلى قطاع "الإعلام والترفيه" فقط ولن يكون هناك تغيير على الشركات الموجودة حاليا في هذا القطاع. يذكر أن المراجعة الدورية لقطاعات السوق وأداء الشركات بناءً على المعيار العالمي للقطاعات (GICS) يضمن تصنيف الشركة في قطاعها المناسب كما يساهم في توفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين.
- "تداول" : تعديل مسمى قطاع "الإعلام" إلى قطاع "الإعلام والترفيه"
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