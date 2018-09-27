وزارة التجارة الأمريكية تؤكد نمو الاقتصاد 4.2% في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات بما يتفق مع التقديرات السابقة، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار تلبية هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في تحقيق نمو سنوي نسبته ثلاثة بالمئة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين أبريل ويونيو إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية قدرها 4.2 بالمئة. وتلك أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث من 2014 ولم تتغير منذ التقديرات المنشورة في أغسطس آب.

نما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2.2 بالمئة في الفترة بين يناير ومارس ،وجرى تعديل بيانات الإنفاق على المباني السكنية وعلى السلع غير المعمرة مثل البنزين بالرفع، وهو ما قابله تعديل بالخفض للاستثمار في المخزونات.

ونما الاقتصاد الأمريكي 3.2 بالمئة في النصف الأول من 2018.

وقاد النمو في الربع الثاني من العام حزمة تخفيضات ضريبية نفذتها إدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهو ما عزز إنفاق المستهلكين بعدما ظل شبه راكد في أوائل العام.