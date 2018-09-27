لجنة بازل تقيم تنفيذ السعودية لنسبة صافي التمويل المستقر والانكشافات الكبيرة بـ "الملتزم"

نشرت لجنة بازل للإشراف البنكي اليوم تقريرين يقيمان مواءمة تعليمات المؤسسة الصادرة للبنوك العاملة في المملكة فيما يخص "نسبة صافي التمويل المستقر" و "التعرضات الكبيرة" مع أفضل المعايير والممارسات والتطبيقات الدولية. وقد أعطى التقرير المملكة تقييم "ملتزم" مع أفضل المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل لكل من تعليمات "نسبة صافي التمويل المستقر" و" التعرضات الكبيرة". وهذا يمثل أعلى درجات التقييم الممكنة.

وتشكل هذه المنشورات جزءا من برنامج تقييم التوافق التنظيمي للجنة بازل وهو عبارة عن سلسلة من التقارير حول تنفيذ الدول الأعضاء لمعايير بازل. وتزعم لجنة بازل استكمال مراجعتها لتنفيذ تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر وتعليمات التعرضات الكبيرة في كافة الدول في سبتمبر 2020. ويمكن الاطلاع على الجدول الزمني لهذه التقييمات على الموقع (www.bis.org/bcbs/implementation/rcap_aoi.htm).