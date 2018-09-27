"نيكي" يتراجع بعد صعود 8 أيام والسيارات ترتفع مع تجنب الرسوم

أنهى المؤشر نيكي الياباني موجة صعود استمرت 8 أيام ليغلق منخفضا اليوم الخميس وسط بيع لجني الأرباح لكن أسهم بعض شركات صناعة السيارات ارتفعت بعدما أشارت أمريكا إلى أنها لن تفرض مزيدا من الرسوم على منتجات السيارات اليابانية في الوقت الحالي. ونزل المؤشر القياسي 1% إلى 23796.74 نقطة في جلسة متقلبة بعدما سجل ارتفاعا في المعاملات الصباحية. وصعد نيكي نحو 5% على مدى 8 أيام حتى أمس الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 8 أشهر. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% ليغلق عند 1800.11 نقطة مع انخفاض جميع القطاعات عدا النقل الجوي.

وسجلت أسهم قطاع الآلات أداء ضعيفا، حيث هبط سهم فانوك 3.7% وطوكيو إلكترون 3.5%. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفقا أمس الأربعاء على بدء محادثات تجارية في خطوة تحمي شركات صناعة السيارات اليابانية في الوقت الحالي من مزيد من الرسوم التي تعتبر تهديدا رئيسيا للاقتصاد المعتمد على التصدير. ورغم أن عدد الأسهم الخاسرة فاقت الرابحة بواقع 1730 إلى 342 سهما فقد سجل مؤشر قطاع السيارات أداء متفوقا ليرتفع بما يصل إلى 1.2% قبل أن يختم التعاملات مستقرا. وقفز سهم سوبارو 2.6% ومازدا موتور 0.5%.