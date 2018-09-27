تهاوي الثقة في الاقتصاد التركي بأكبر قدر في 10 سنوات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الخميس تراجع مؤشر للثقة في الاقتصاد 15.4 بالمئة عن الشهر السابق في سبتمبر أيلول إلى 71.0 نقطة وذلك في أكبر انخفاض في عشر سنوات.

ينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى. وكان مستوى المؤشر 83.9 في أغسطس.