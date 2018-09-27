تراجع اليورو بعد تأجيل اجتماع الحكومة الإيطالية لإقرار الموازنة

تراجع سعر اليورو أمام الدولار إلى أقل مستوى له منذ نحو أسبوعين على خلفية تقرير إعلامي عن تأجيل اجتماع للحكومة الإيطالية لتمرير مشروع موازنة العام المالي الجديد في ظل الخلافات بين أعضاء الحكومة بشأن المشروع. وواصلت سوق الأسهم الإيطالية تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم بعد أن ذكرت صحيفة "كوريير دي لا سيرا" الإيطالية أن اجتماع الحكومة قد لا يعقد اليوم "بسبب تعقيدات جديدة" حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأن معدل العجز المقبول في موازنة 2019. وبحسب الصحيفة يقال إن حزب الرابطة المشارك في الائتلاف الحاكم انضم إلى حركة 5 نجوم في المطالبة بمعدل عجز قدره 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رودريجو كاتريل خبير أسواق الصرف في "ناشيونال أستراليا بنك" قوله إن اليورو تأثر بالتكهنات بأن عجز الميزانية الإيطالية سيكون أكبر من التقديرات الأولية. مضيفا أن "التوقعات الأولية لعجز الموازنة كانت تتراوح بين 1.6 و 1.8 %. لكن حزب الرابطة ينضم إلى المطالبين بمعدل عجز أعلى ولذلك يمكن أن يستقيل وزير المالية جيوفاني تريا". وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% في تعاملات صباح اليوم إلى 1.1691 دولار لكل يورو وهو أكبر تراجع منذ 14 سبتمبر الحالي.