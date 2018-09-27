نمو الأرباح الصناعية للصين 9.2% في أغسطس

قال مكتب الإحصاءات الوطنية الصيني اليوم الخميس إن أرباح الشركات الصناعية في الصين نمت 9.2 بالمئة عنها قبل عام في أغسطس آب لتتباطأ بذلك للشهر الرابع على التوالي مع تقلص النمو بمقدار النصف تقريبا عن الشهر السابق.

وزادت الأرباح إلى 519.69 مليار يوان (75.58 مليار دولار) في أغسطس آب إثر ارتفاعها 16.2 بالمئة في يوليو تموز. ومعدل النمو المسجل في أغسطس آب هو الأبطأ منذ مارس آذار 2018.

ونمت الأرباح الصناعية 16.2 بالمئة في الأشهر الثماني الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ومع زيادة 17.1 بالمئة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز.

وبنهاية أغسطس آب، زادت التزامات الشركات الصناعية 6.6 بالمئة عنها قبل سنة إلى 62.8 تريليون يوان مقارنة مع زيادة 6.5 بالمئة بنهاية يوليو تموز.

تغطي البيانات الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية على 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.