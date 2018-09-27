"الأسماك" تحصل على تورق متوسط الأجل من "السعودي الفرنسي" بـ 130 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن الحصول على قرض تورق متوسط الأجل من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 130 مليون ريال على 5 سنوات بضمان سند لأمر من الشركة بكامل قيمة القرض بالإضافة إلى خطاب ضمان بكامل قيمة القرض والهدف من القرض هو تمويل العمليات التشغيلية في الشركة لايوجد أي مصلحة لأطراف ذات علاقة مرتبطة بهذه الاتفاقية.