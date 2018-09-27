أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن الحصول على قرض تورق متوسط الأجل من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 130 مليون ريال على 5 سنوات بضمان سند لأمر من الشركة بكامل قيمة القرض بالإضافة إلى خطاب ضمان بكامل قيمة القرض والهدف من القرض هو تمويل العمليات التشغيلية في الشركة لايوجد أي مصلحة لأطراف ذات علاقة مرتبطة بهذه الاتفاقية.
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- "الأسماك" تحصل على تورق متوسط الأجل من "السعودي الفرنسي" بـ 130 مليون ريال
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