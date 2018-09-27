التنمية في المدينة المنورة لا تتوقف .. خادم الحرمين يدشن مشاريع حيوية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من المشروعات التنموية في المدينة المنورة، كما شرف حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة البارحة.وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في قصر إمارة منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ثم عزف السلام الملكي.وبعد أن أخذ الملك مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة أهالي منطقة المدينة المنورة ألقاها نيابة عنهم قيس بن جليدان, رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء والعلماء والمسؤولين.وقال: تعيش المدينة المنورة ومحافظاتها ومراكزها, سعادة غامرة بزيارة خادم الحرمين الشريفين, وما تحمله هذه الزيارة من رعاية أبوية كريمة من قائد حكيم وعظيم، فأهلاً وسهلاً بكم أيها الملك المفدى في طيبة الطيبة, مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأضاف: لقد أفاض الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى, وأوصانا بعظيم الشكر له على هذه النعم, وفي مقدمتها نعمة التوحيد الذي رفع رايته مؤسس هذا الوطن الغالي الملك عبدالعزيز ثم سار أبناؤه البررة على نهجه، حيث فتح الله كنوز أرضه وعمّ الأمن والأمان أرجاء وطننا الغالي, وتستمر مسيرة العطاء بحرصكم يا خادم الحرمين الشريفين على الحفاظ على أمن وأمان هذا الوطن الغالي والعمل على كل ما فيه نفع للوطن والمواطن وسط التحديات الإقليمية والعالمية، والكل يشهد بجهودكم العظيمة في مواجهة هذه التحديات بعزيمة قوية وحزم وثقة بالله عز وجل ونصره المؤزر.وأكد أن تواصل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل مع أهالي المنطقة وجهودهم البناءة يعكس اهتمامكم الدائم بالمدينة المنورة ومشاريعها التنموية والاقتصادية والاجتماعية, بما في ذلك تنفيذ المشاريع المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة, وإن أعمالكم وإشرافكم المباشر ومتابعتكم لتيسير أمور ضيوف الرحمن خلال مدة أداء فريضة الحج في أكبر تجمع بشري في العالم وفي مدة وأماكن محدودة تترجم اعتزازكم بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.بعد ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين فيلماً عن موسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، التي تعد مرجعاً توثيقياً تحليلياً عن معمار المسجد النبوي وتطويره عبر العصور.وألقى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، كلمة رفع خلالها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته أمس، حفل تدشين مشروع إنشاء محطة التحلية وتوريد الطاقة الكهربائية بينبع ونظام نقل مياه (ينبع, المدينة المنورة) المرحلة الثالثة, التي تأتي امتدادا لاهتمامه بتوفير المياه للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة, في إطار الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة للوطن والمواطنين في عموم مناطق المملكة.وقال: إن مشروع إنشاء محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية (ينبع) ونظام نقل مياه (ينبع, المدينة) المرحلة الثالثة, يشكل رافداً مهماً من مشاريع المياه بمنطقة المدينة المنورة, حيث يأتي ضمن منظومة متكاملة من خدمات المياه التي ستزيد - بمشيئة الله - إمدادات المياه بالمنطقة بمقدار (550 ألف متر مكعب يوميا) من خلال (6 وحدات إنتاج المياه) تعمل بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل, إضافة إلى (خمس مجموعات) من وحدات الطاقة الكهربائية تنتج أكثر من (ثلاثة آلاف) ميجا واط من الكهرباء.وأكد أن ذلك يتزامن مع إنشاء نظام متكامل لنقل المياه المحلاة بطول (603 كليومترات), وإنشاء خزانات سعتها التخزينية أكثر من (مليون متر مكعب من المياه)، إضافة إلى محطات للضخ, مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي تجاوزت تكاليفه الإجمالية (21 مليار ريال), سيرفع إمدادات المياه إلى المدينة المنورة وسيخدم أغلب محافظات المنطقة, التي ستصل المياه المحلاة إلى بعضها لأول مرة, مبينا أنه سيتبع هذا المشروع المهم عدد من المشاريع الحيوية المهمة.وأضاف أن هذه المشروعات تأتي انطلاقاً من الرؤية الثاقبة والاهتمام الدائم من خادم الحرمين الشريفين لتوفير المياه من كل المصادر المتاحة وتعظيم الاستفادة من مواردها وترشيدها، مبيناً أنه بلغ إجمالي قيمة مشاريع المياه وخدماتها بمنطقة المدينة المنورة من عام 2015 م حتى تاريخه (مليارا و90 مليون ريال), وأسهمت هذه المشروعات مع ما سبقها من مشاريع أخرى، سواء ما يتعلق بتحلية المياه المالحة أو غيرها من المصادر في تلبية الطلب المتزايد على المياه، وسد حاجة المواطنين والمقيمين في المنطقة ومحافظاتها، وزوار المسجد النبوي الشريف.وأكد أن إنتاج المملكة من مياه البحر المحلاة 20 في المائة من الإنتاج العالمي, تنتج منها المؤسسة نحو خمسة ملايين و200 ألف متر مكعب يوميا, من خلال 31 محطة تحلية على امتداد ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، وتنقل بواسطة شبكة خطوط أنابيب عملاقة تبلغ أطوالها نحو ثمانية آلاف كيلو متر، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من الكهرباء، الذي يزيد على 121 ألف ميجاواط يوميا. عقب ذلك، ألقى الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة كلمة قال فيها: "سيدي خادم الحرمين الشريفين يشرفني بهذا اليوم أن أعلن عن مكرمتكم وأمركم الكريم بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد لسعة 300 سرير إلى مستشفى تخصصي, وضمه إلى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث, وسيكون هذا المشروع بعد اكتماله وتشغيله إضافة نوعية في الرعاية الطبية التخصصية بالمملكة، إذ ستطبق فيها أحدث معايير وأساليب تقديم الخدمة, وتجويدها عبر ربطه وتكامله مع منظومة المؤسسة.وتابع: "إن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حظيت باهتمام ودعم ومتابعة دقيقة من مقامكم الكريم - منذ أن كنتم أميراً لمنطقة الرياض، ونتج عن ذلك تقييمها لتكون من أفضل 100 منشأة طبية في العالم، وهي أحد منجزات ومفاخر هذا الوطن العظيم".إثر ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلماً عن مشروع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس، مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.ولدى وصول الملك مقر المركز، كان في استقباله الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومحمد الجدعان وزير المالية، وكبار المسؤولين بوزارة المالية.عقب ذلك تجول خادم الحرمين الشريفين في المركز، حيث اطلع على مجسم لمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، واستمع لشرح من وزير المالية عن المركز، أوضح خلاله أن المركز أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 91 ألف متر مربع، بما فيها مسطحات مباني بمساحة 60 ألف متر مربع، ويتضمن مدرجاً رئيساً للاحتفالات بطاقة استيعابية 2.500 شخص، وثلاث قاعات متعددة الأغراض تتسع كل منها لنحو 500 شخص، وعديدا من غرف الاجتماعات بطاقة استيعابية تزيد على 500 شخص وصالة للاحتفالات ومركزا إعلاميا ومكاتب إدارية وتجهيزات أخرى مساندة. كما يشتمل المركز على 1200 موقف مخصص للسيارات، ويبعد ستة كيلومترات عن المسجد النبوي و12 كيلومترا عن المطار.ثم تقدمت طفلة حاملة قبة التدشين وتفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع يده معلناً افتتاح مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين عرضاً مرئياً عن القاعة الرئيسة للمركز. بعد ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين على مشروع مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، حيث قدم الدكتور حسن السريحي أمين عام مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية المكلف شرحاً عن مجموعة من المخطوطات النادرة يصل بعض أعمارها إلى أكثر من ألف سنة، ونماذج لمصاحف مخطوطة منذ 940 سنة وبعض التحف والمقتنيات الأثرية وبعض اللوحات بالخط العربي لخطاطين مشهورين على مر التاريخ.كما اطلع على تصاميم مشروع مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الذي يعد جزءاً من محور قباء الحضري ويحدده الطريق الذي يربط مسجد قباء مع المسجد النبوي على مساحة إجمالية تقدر بـ 9435م، ويوفر بيئة ملهمة تتمازج مع أحدث التوجهات في تصميم المكتبات، كما يراعي التصميم الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة منطقة المدينة المنورة، ثم تسلم الملك المفدى هدية تذكارية بهذه المناسبة.حضر التدشين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز.وشمل الحضور الأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وعددا من كبار المسؤولين.