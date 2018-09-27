الأسهم السعودية تتخلى عن مستوى 7900 نقطة بعد موجة مكاسب قوية

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 11 نقطة لتتخلى عن مستويات 7900 نقطة وتغلق عند 7893 نقطة، مع تراجع في قيمتها السوقية بنحو ستة مليارات ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال. وبذلك تكسر السوق سلسلة ارتفاعات دامت خمس جلسات. والتراجع الحالي حتى الآن يعد ردة فعل طبيعية للسوق بعد موجة قوية من المكاسب، ويبقى الاتجاه صاعدا والتراجع الحالي مسار ثانوي، طالما حافظت السوق على مستويات 7800 نقطة التي تشكل متوسط 21 يوما. وجاء الضغط بشكل رئيسي من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك" الذي ارتفع بنحو 10 في المائة خلال الجلسات السابقة حتى الآن يحافظ على معظم المكاسب، وقد يستمر ضغط السهم على المؤشر حتى يصل إلى مستويات 122 ريالا ليتحول بعدها إلى داعم للمؤشر.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7905 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7940 نقطة بمكاسب 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7867 نقطة فاقدا 0.47 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7893 نقطة فاقدا 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. وتراجعت السيولة بنسبة 5 في المائة بنحو 152 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم لتصل إلى 114 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 801 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 253 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر "الكابلات" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 24.44 ريال، يليه "المواساة" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 79.80 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 62.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "التموين" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 83.50 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 37.70 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 50.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 350 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 327 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بقيمة 182 مليون ريال.* وحدة التقارير الاقتصادية