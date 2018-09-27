«نمو» تصعد 2 % وسط تراجع قيم التداول 23 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2622 نقطة رابحة 52 نقطة. وتراجعت قيم التداول 23 في المائة بنحو 187 ألف ريال لتصل إلى 630 ألف ريال، بمعدل 9.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو ستة آلاف سهم لتصل إلى 57 ألف سهم بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 32 في المائة بنحو 30 صفقة لتصل إلى 64 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "ثوب الأصيل" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 26 ريالا، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 9.65 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات.وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 312 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 188 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 75 ألف ريال.