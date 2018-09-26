قال البنك المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء إنه رفع "سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس".
أضاف أنه رفع "أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي".
المركزي الإماراتي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
قال البنك المركزي الإماراتي اليوم الأربعاء إنه رفع "سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس".
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