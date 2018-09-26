إقبال محدود للأجانب على السوق الموازية "نمو" .. ملكيتهم لا تتجاوز 12 مليون ريال

بلغ إجمالي ملكية الأجانب في السوق الموازية "نمو" بجميع فئاتهم، نحو 11.78 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" عبر "تداول"، فإن إقبال الأجانب على السوق الموازية بجميع فئاتهم لا يزال محدودا وضعيفا، إذ بلغت نسبة الملكية بنهاية الفترة نحو 0.55 في المائة بما يعادل 11.78 مليون ريال، حيث إن نصيب المستثمر الأجنبي المؤهل 8.83 مليون ريال.

ورغم نمو ملكية الأجانب بنسبة 46 في المائة مقارنة عما كانت عليه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن الأرقام لا تزال متدنية، حيث لا يزال المستثمرون الإفراد السعوديون هم المالكون الأكبر في السوق بنحو 91.6 في المائة بما يعادل 1.97 مليار ريال، في حين بلغت ملكية المؤسسات والشركات السعودية مجتمعين نحو 7.24 في المائة بقيمة 156 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية قررت السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو"، وذلك ابتداء من مطلع العام الجاري، وذلك بعد نحو عشرة أشهر من إطلاق السوق الموازية الذي كان بتاريخ 26 فبراير من عام 2017.

وتركزت ملكية الأجانب في السوق الموازية "نمو"، من خلال شركة باعظيم بنسبة ملكية بلغت نحو 2.91 في المائة تعادل نحو 264 ألف سهم، تلاها ثانيا شركة ريدان بنحو 0.88 في المائة تعادل 198 ألف سهم، فيما جاء ثالثا من حيث النسبة شركة أبو معطي التي بلغت ملكية الأجانب فيها 0.46 في المائة بعدد أسهم بلغت 73.6 ألف سهم.

فيما بلغت ملكيتهم نحو 0.4 في المائة في شركة بحر العرب، ونحو 0.23 في المائة من خلال شركة الصمعاني، وكذلك نحو 0.06 في المائة في شركة ثوب الأصيل، فيما لم تظهر ملكية للأجانب في 3 شركات أخرى.

من جهة أخرى، لا تزال سوق نمو تتداول قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق عند مستويات 2.622 نقطة، حيث من المتوقع أن تنتهي تداولات شهر سبتمبر متراجعة لتسجل بعدها التراجع الشهري الخامس على التوالي، حيث لا يزال يسجل تراجعا بنحو 16.49 في المائة منذ مطلع العام الحالي.

