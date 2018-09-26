"جرير" تدعو المساهمين إلى التصويت على زيادة رأس المال من 900 مليون إلى 1.2 مليار ريال

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الإجتماع الأول). في قاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريووت الرياض، حي العليا شارع موسى بن نصير، بمدينة الرياض. بتاريخ 1440-02-19 الموافق 2018-10-28 وستعقد الجمعية العامة غير العادية الساعة 18:30.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول الاعمال

1) التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لماهو موضح أدناه):

- رأس مال الشركة قبل الزيادة 900 مليون ريال، ورأسمالها بعد الزيادة سيبلغ 1200 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 33.33 %.

- عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 90 مليون سهم، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 120 مليون سهم.

- تهدف هذه التوصية إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع اجمالي أصولها.

- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة.

- ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 296,5 مليون ريال من الإحتياطي النظامي، ومبلغ 3,5 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتحدد موعدها لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

- في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

2) التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بما يتفق مع إضافة نشاط (إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض المؤقتة والدائمة) (مرفق).

3) التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال(مرفق).

4) التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).

5) التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

6) التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

7) التصويت على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).

8) التصويت على تعديل الفقرة رقم (2) من المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

9) التصويت على تعديل المادة السابعة من لائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة والمتعلقة بتقرير اللجنة (مرفق).