"بوان" توقع مذكرة تفاهم مع "أرنون للصناعات البلاستيكية" للاستحواذ على جميع حصص الشريك

وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الفوزان القابضة ("شركة الفوزان")، بصفتها الشريك المالك لجميع الحصص في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة.

وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية الاستحواذ على جميع الحصص في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية والمملوكة من قبل شركة الفوزان مقابل عوض نقدي قدره مائتان وخمسة (205) مليون ريال سعودي ("الصفقة المقترحة"). وتبلغ مدة مذكرة التفاهم ثلاثة (3) أشهر ميلادية من تاريخ التوقيع عليها.

وتعد الصفقة المقترحة بأنها صفقة مع طرف ذو علاقة باعتبار أن مذكرة التفاهم أبرمت بين شركة بوان وشركة الفوزان القابضة التي تملك أسهم في شركة بوان، وباعتبار أن بعض أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة في الصفقة المقترحة حيث أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة بوان وشركة الفوزان القابضة، وهم الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان والأستاذ/ فوزان محمد الفوزان والأستاذ/ باسل محمد القضيب.

وستقوم شركة بوان بالإعلان عن أي أثر مالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينها.

وتأتي هذه المذكرة في إطار إستراتيجية الشركة المستمرة والرامية لتحقيق تنوع في شريحة عملائها ومنتجاتها. ومن الجدير بالذكر بأن نشاط شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة يتمثل في صناعة منتجات تغليف وعزل من رغوة البولي إيثلين وأطباق وعبوات من البولي ستايرين الرغوي وألواح العزل الحراري من البولي ستايرين وعبوات من البولي إيثلين.

وقد تم الاتفاق بين كل من شركة بوان وشركة الفوزان على فترة حصرية يقوم الطرفان خلالها بإجراء دراسات العناية المهنية المالية والقانونية والفنية والتجارية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وستخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إبرام اتفاقيات نهائية، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة بوان والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتشير شركة بوان إلى أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين الطرفين.

كما ستقوم شركة بوان بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينها.