"جبل عمر" تمدد مذكرة التفاهم مع "أم القرى للتنمية والإعمار"

بالإشارة إلى إعلان شركة جبل عمر للتطوير المنشور على موقع تداول في تاريخ 26/03/2018م بشأن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم غير الملزمة مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وقد اتفق الطرفان على تأجيل النقاشات في موضوعها حتى وقت لاحق، هذا وستقوم الشركة بالإعلان عما يستجد حول هذا الموضوع في حينه.