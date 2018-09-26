السويكت .. نائبا لرئيس الاتحاد العربي للهجن والحميداني نائبا لرئيس الآسيوي

أعلن الاتحاد العربي للهجن اليوم, عن تعيين عبدالعزيز بن مبارك السويكت، نائبا لرئيس الاتحاد العربي للهجن، وتعيين شاكر بن عبدالله الحميداني, نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للهجن.

وشهدت الاجتماعات التي أقيمت على هامش مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف الذي اختتم أعماله قبل يومين، تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة العربية السعودية على أن يكون مقره في العاصمة الرياض بمشاركة 13 دولة، وانتخب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد بالتزكية.

كما شهدت الاجتماعات إعلان الدول الآسيوية المشاركة في المهرجان، تأسيس الاتحاد الآسيوي للهجن، برئاسة عبدالله بن مبارك المهيري، وتعيين شاكر بن عبدالله الحميداني نائباً للرئيس على أن يكون مقره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.