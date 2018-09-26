الجزائر تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.6% في 2019 من 4% في 2018

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة الجزائرية تتوقع نمو الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2019، انخفاضا من نمو بنسبة أربعة بالمئة توقعتها للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 بالمئة العام القادم، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 بالمئة في 2018 وفقا للوثيقة، وهي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.