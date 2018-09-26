علاج جديد يحد من وفيات مرضى السرطان

نجح علاج مناعي تنتجه شركة "أسترازينيكا" في تقليل خطر وفيات مرضى سرطان الرئة خلال مرحلته المتوسطة قرابة الثلث في إطار دراسة سريرية، ما يعزز من فكرة استخدام العلاج في مراحل مبكرة من المرض.

وتعد هذه البيانات مشجعة بعد أن أجيز عقار "إمفينزي" في أوروبا هذا الأسبوع وتم إطلاقه تجاريا بنجاح في الولايات المتحدة استنادا إلى قدرته على إبطاء تقدم المرض.

وباعتباره السبب الرئيسي في الوفيات الناجمة عن السرطان، فإن سرطان الرئة يمثل الفرصة الأكبر للشركات التي تسعى لاستغلال قوة العلاجات المناعية الحديثة، حسب ما نشرته سكاي نيوز.

وقال رئيس النشاط التجاري المتعلق بعلوم الأورام في شركة "أسترازينيكا"، ديفيد فريدريكسون، إن نتائج الدراسة ستكون "مهمة" في الإقبال على الدواء، الذي يتوقع أن يطرح في 40 سوقا بحلول نهاية العام.

وعلى الرغم من أن "أسترازينيكا" أعلنت في مايو أن إمفينزي نجح في إنقاذ أرواح، لكن حجم النتائج الإيجابية، التي ظهرت في التجربة السريرية لم يكشف إلا الثلاثاء في المؤتمر الدولي لسرطان الرئة في تورنتو.

ونشرت النتائج أيضا على الإنترنت في دورية (نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين) الطبية.