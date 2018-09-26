الأسهم السعودية تغلق منخفضة 11 نقطة بتداولات بلغت 2.6 مليار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 11 نقطة ليقفل عند مستوى 7893 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 114 مليون سهم تقاسمتها 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعا وأسهم 90 شركة تراجعا. وكانت أسهم الكابلات والمواساة ودلة الأكثر ارتفاعا وأسهم التموين والواحة ومعادن الأكثر انخفاضا. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.82% و 3.91%. فيما كانت أسهم دار الأركان والإنماء وكيان هي الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم سابك والإنماء ودار الأركان الأكثر نشاطا بالقيمة.
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