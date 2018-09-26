ألمانيا تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا بعد أن دفع خلاف دبلوماسي طويل الأمد المملكة لسحب سفيرها من العاصمة الألمانية.