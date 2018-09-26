الجبير وغوتيريس يعقدان جلسة مباحثات .. ويشهدان التوقيع على اتفاقية شراكة بين "مسك الخيرية" والأمم المتحدة

استقبل أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عادل الجبير وزير الخارجية وعقدت جلسة مباحثات تطرقت للأوضاع في المنطقة وما تقدمه المملكة من دعم لبرامج الأمم المتحدة وشراكتها مع الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. حضر اللقاء عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والسفير الدكتور عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة وعبدالرحمن العنزي السفير بمكتب وزير الخارجية.

من جهة أخرى شهد وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" والأمم المتحدة وقعها بدر العساكر رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الخيرية وجياثما ويكراماناياكي مبعوثة الأمم المتحدة للشباب. وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لخدمة شباب العالم ومنها إطلاق بوابة إلكترونية تكون مركزا للمعرفة حول أھداف التنمية المستدامة بحيث تصبح هذه البوابة منصة مھمة لتحفيز الشباب وتعريفهم على المشاريع والمبادرات المطروحة وكيفية المشاركة فيها.

ووفقا للاتفاقية تحل "مسك الخيرية" كأول شريك استراتيجي لدعم أعمال استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بالشباب حول العالم وذلك بهدف النهوض بواقع الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عبر تفعيل دور 50 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2030. وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ العديد من المبادرات النوعية والبرامج لخدمة شباب المملكة العربية السعودية والعالم ومنها إطلاق بوابة اليكترونية تكون مركزا للمعرفة حول أهداف التنمية المستدامة بحيث تصبح هذه البوابة منصة مهمة لتحفيز الشباب وتعريفهم على المشاريع والمبادرات المطروحة وكيفية المشاركة فيها وتنفيذها واطلاعهم على الفرص المتاحة للتطوع في عدة مجالات.

كما سيعمل الجانبان على إنشاء برامج زمالة لتقديم التدريب اللازم لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لكي يصبحوا قادة للتغيير الإيجابي خلال الفترة التي تسبق العام 2020 الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة لإعلان أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة، أصبحت "مسك الخيرية" أول منظمة غير حكومية تعمل على المشاركة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للشباب التي أطلقها معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حدث رفيع المستوى قبل يوم واحد من حفل التوقيع.