"جوجل" تسمح بنشر إعلانات خدمات العملات الرقمية في أمريكا واليابان

تعتزم شركة خدمات الإنترنت العملاقة "جوجل" تعديل سياسة إعلانات المنتجات والخدمات المالية على مواقعها اعتبارا من أكتوبر المقبل للسماح بنشر إعلانات خدمات العملات الرقمية المقننة في أمريكا واليابان. وأشارت جوجل إلى أنه يتعين على المعلنين الراغبين في نشر إعلانات هذه المنتجات أن يكونوا معتمدين من الشركة بالنسبة للدولة التي يريدون نشر الاعلانات بها. وسيكون في مقدور المعلنين تقديم طلبات الحصول على هذه الشهادات بمجرد بدء تطبيق السياسة الجديدة. وسيتم تطبيق السياسة الجديدة على مستوى العالم ولكل الحسابات التي تعلن عن هذه المنتجات المالية. كما سيتم تحديث صفحة إعلانات الخدمات والمنتجات المالية على شبكة جوجل بمجرد دخول السياسة الجديدة حيز التطبيق.