"أدنوك" الإماراتية تُصدر خاما نفطيا جديدا في نوفمبر

قال مصدران مطلعان اليوم الأربعاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعتزم تصدير خام جديد في نوفمبر وبدأت تسويقه بين عملائها الآسيويين هذا الأسبوع.

وأوضحا أن الخام الجديد "أم لولو" تبلغ كثافته 39 درجة على مقياس معهد البترول الأمريكي ويحوي على نسبة كبريت 0.7 بالمئة.

وقال أحد المصدرين "هو أثقل من مربان وداس" مشيرا إلى خامي أدنوك الخفيفين التقليديين. وقال المصدر إن أدنوك قد تبدأ بتصدير شحنة أو شحنتين شهريا.

وأضاف المصدر الثاني أن صادرات الخام قد تصل في نهاية المطاف إلى 250 ألف برميل يوميا.